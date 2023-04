Musk: Twitter bijna breakeven, adverteerders terug

Twitter draait bijna geen verlies meer en zou mogelijk dit kwartaal alweer winstgevend kunnen zijn. Dat heeft topman Elon Musk woensdag gezegd in een live-interview met de Britse omroep BBC op Twitter Spaces, de audiodienst van het socialemediabedrijf. Volgens Musk zijn vrijwel alle adverteerders op zijn platform teruggekeerd.

Sinds Musk Twitter in oktober kocht voor 44 miljard dollar is er de nodige chaos op het platform. De regels veranderen regelmatig, soms ook onaangekondigd, en met name een periode waarin het heel makkelijk was voor Twitteraars om zich voor te doen als bekendheden of bedrijven zorgde voor huiverigheid bij adverteerders. Ook de vermeende toename van extreme meningen op het platform zou adverteerders afschrikken omdat ze met hun merken niet in verband willen worden gebracht met controverse.

Dat wisselvallige beleid werd eens te meer duidelijk toen Musk beloofde dat alle origineel uitgedeelde blauwe vinkjes, die destijds bedoeld waren om te laten zien dat Twitter had gecontroleerd dat een account echt van een bepaalde bekende persoon of bedrijf was, per 1 april zouden verdwijnen. Musk meent namelijk dat het ‘democratischer is’ als iedereen die daarvoor wil betalen een blauw vinkje kan krijgen. Maar de deadline van 1 april werd niet gehaald en bij de BBC beloofde Musk nu dat alle bestaande vinkjes op 20 april zijn verwijderd.

Verder claimde Musk bij de BBC dat hij gehoor heeft gegeven aan een peiling of hij zou moeten aftreden als topman van Twitter. Die peiling wees uit dat de meeste Twitter-gebruikers daar voorstander van waren, maar de miljardair zit er nog steeds. In het interview beweerde hij echter dat zijn hond nu de leider is van het bedrijf.

Daarnaast werd via juridische documenten duidelijk dat Twitter als bedrijf niet meer bestaat. Na de aankoop heeft Musk het laten fuseren met het in Nevada gevestigde bedrijf X, maar het is onduidelijk waarom. Eerder sprak Musk erover om van Twitter een alles-app te willen maken waar gebruikers betalingen kunnen verrichten, chatten, nieuws lezen, spelletjes spelen en shoppen. Daarbij noemde hij ook de naam X. Maar Musk heeft op Twitter ook eens positief gereageerd op een idee om al zijn bedrijven als Tesla, SpaceX, Boring Company en Twitter onderdeel te maken van één nieuw bedrijf met de naam X.