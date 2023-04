Muzieklabel achter Taylor Swift en BTS grootste stijger in AEX

Universal Music Group (UMG) wint aan beurswaarde na een duidelijke keuze van de onderneming tegen kunstmatige intelligentie (AI). Het muzieklabel achter onder meer Taylor Swift, Drake en BTS werd op de beurs in Amsterdam woensdagochtend 1,3 procent hoger gezet en was daarmee koploper in de lijst met AEX-fondsen.

Volgens zakenkrant Financial Times, die e-mails inzag over het onderwerp, wil UMG dat streamingdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music diensten op basis van AI weren van hun platforms. UMG zou niet willen dat die diensten aan de haal gaan met muziek en teksten van artiesten om daar zelf van te leren hoe ze muziek en tekst moeten genereren.

Beleggers kijken daarnaast sterk uit naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers die later op de dag naar buiten komen. Als die gunstig uitpakken zou dat kunnen betekenen dat de Federal Reserve het nog rustiger aan kan gaan doen met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken. Maar voorlopig neemt de markt nog een afwachtende houding aan.

De hoofdgraadmeter op de Amsterdamse beurs ging licht lager van start. Kort na de openingsbel noteerde de AEX 0,4 procent in de min op 760,23 punten. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 936,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Aan het Damrak was Prosus juist een grote verliezer met een min van 4,6 procent. Op de beurs in Hongkong ging techconcern Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft, namelijk flink omlaag. Die koersdaling kwam weer door speculaties dat Prosus de verkoop van aandelen in de Chinese internetgigant zou willen versnellen.

In Stockholm maakte Volvo Trucks een koerssprong van 8 procent. De vrachtwagenfabrikant meldde een sterk kwartaal achter de rug te hebben qua verkopen. Daarnaast ziet de onderneming de verstoringen in zijn toeleveringsketen steeds meer afnemen.

In Zürich leverde de grote bank UBS dik 1 procent in. De Zwitserse Nationale Raad, het Lagerhuis van het parlement, heeft tegen de financiële garanties gestemd uit het reddingspakket voor Credit Suisse die door UBS ingelijfd wordt. Daarmee uitten de parlementariërs symbolisch hun onvrede over de manier waarop de Zwitserse regering bij de redding heeft gehandeld, want het ziet er niet naar uit dat alles nog wordt teruggedraaid.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent meer waard op 80,69 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 85,84 dollar per vat. De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0912 dollar bij het beursslot van dinsdag.