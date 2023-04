NAM krijgt tot 1 mei voor alternatievenstudie afvalwaterlozingen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet uiterlijk 1 mei alsnog met een volledig en goed uitgewerkt onderzoek komen naar alternatieven voor de ondergrondse lozingen van verontreinigd afvalwater in Twente. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) per brief aan het bedrijf laten weten. Dat de zogeheten injectie momenteel al meer dan een jaar stilligt, doet volgens de toezichthouder aan deze verplichting niets af.

Het gaat om afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. De NAM pompte dit met chemicaliƫn verontreinigde water via kilometers lange pijpleidingen naar Twente om het daar in lege gasvelden op te slaan. De inwoners van Twente maken zich al jaren zorgen over de gevolgen hiervan voor hun veiligheid en gezondheid. Ook het kabinet riep de NAM al op voorgoed een einde te maken aan de omstreden waterinjecties, maar kon niet goed ingrijpen omdat het bedrijf een vergunning heeft.

De NAM is in juni vorig jaar al met een studie gekomen waarin alternatieven worden besproken. Een van de alternatieven is om het water dan maar in Drenthe in lege gasvelden te spuiten in plaats van in Twente. Ook zuivering zou tot de opties behoren. Maar SodM heeft dat onderzoek beoordeeld en aangegeven dat het onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt is om de alternatieven te kunnen wegen. Het bedrijf kreeg daarop tot 1 maart dit jaar om het onderzoek aan te vullen.

Vervolgens is er op 9 maart een studie ingediend waarin weliswaar alternatieven zijn uitgewerkt, maar waarin alleen het alternatief van lozingen in Drenthe maar niet die in Twente worden meegewogen. Dat is niet in lijn met het vergunningsvoorschrift, benadrukt de toezichthouder. Als de NAM geen gehoor geeft aan de laatste oproep van SodM met 1 mei als deadline dan zal de waakhond overgaan tot “handhaving”. Wat die stap precies inhoudt wordt in de brief aan de NAM niet aangegeven.