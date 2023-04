Roompot mag Landal overnemen als dertig parken worden verkocht

Vakantieparkenconcern Roompot mag Landal GreenParks overnemen als er dertig vakantieparken worden overgedragen aan branchegenoot Dormio Group. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten die daarmee onder voorwaarden groen licht geeft voor de deal.

De overname van Landal door Roompot werd in juni 2021 aangekondigd. Landal GreenParks telt ruim honderd vakantieparken in onder meer Belgiƫ, Duitsland Nederland en Zwitserland. Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in eveneens verschillende landen. Bij de twee bedrijven samen werken ruim 5000 mensen.

Aangezien er met het samengaan van de partijen een vrij dominante partij op de vakantieparkenmarkt zou ontstaan, heeft de ACM goed naar de deal gekeken. “Omdat er een te grote partij dreigde te ontstaan, konden we deze overname niet zomaar goedkeuren”, legt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep uit in een verklaring. Hij benadrukt dat er met de verplichte verkoop van dertig vakantieparken aan Dormio evenwel een stevige concurrent ontstaat. “Doordat er nu een flink aantal vakantieparken naar Dormio gaan, versterken we de concurrentie. Dat is goed voor prijs, kwaliteit en innovatie in deze sector.”

De Europese Commissie is in april vorig jaar al akkoord gegaan met de fusie. Daarbij keek de commissie naar de mogelijke gevolgen voor de concurrentie buiten Nederland. Uit dat onderzoek zijn geen mededingingsbezwaren naar voren gekomen.