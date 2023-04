Rusland: standpunt VS over opgepakte journalist niet relevant

De Verenigde Staten beschouwen de vrijlating van de in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist Evan Gershkovich als een prioriteit, maar dat is voor Rusland niet relevant. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat er niets in de zaak verandert, bericht staatspersbureau TAS.

Gershkovich is door de VS officieel bestempeld als iemand die “ten onrechte” wordt vastgehouden, wat inhoudt dat zijn vrijlating een prioriteit is voor de regering. Daarover zegt onderminister Sergej Rjabkov dat Rusland “geen enkele poging om ons onder druk te zetten tolereert”.

De journalist heeft nog altijd geen toegang tot Amerikaanse consulaire hulp. Rusland overweegt hem die toegang te geven, zo heeft Rjabkov tegen TASS verklaard. De Amerikaanse staatsburger heeft sinds zijn arrestatie twee weken geleden tot dusver minimaal contact gehad met zijn juridische team. The Wall Street Journal-journalist wordt vervolgd voor spionage, maar volgens de VS verrichtte hij in Rusland journalistiek werk. Hij riskeert celstraf tot twintig jaar. Gershkovich zit tot zeker 29 mei in voorarrest. Een rechtbank in Moskou buigt zich volgende week over het bezwaar dat hij daarover heeft ingediend.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de “totaal illegale” hechtenis veroordeeld en opgeroepen tot de vrijlating van Gershkovich. Hij sprak dinsdag telefonisch met de familie van de journalist. Daarin vertelde de president dat de “Amerikaanse regering alles doet wat het kan om hem zo snel mogelijk thuis te krijgen”, liet de familie na het gesprek weten.