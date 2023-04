Schiphol-baas vol vertrouwen voor meivakantie na succesvol Pasen

Schiphol zal in de meivakantie gemiddeld 66.000 reizigers per dag vervoeren, een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar toen de vakantie voor een chaos op de luchthaven zorgde. Maar Schiphol-directeur Ruud Sondag is vol vertrouwen dat het dit jaar wel goed verloopt, onder meer door het aannemen van honderden nieuwe beveiligers. “De afgelopen paasdagen zijn op Schiphol helemaal goed verlopen”, aldus Sondag die het paasweekeinde een “soort generale repetitie” noemt.

Toch zullen er op drukke dagen nog altijd rijen staan bij de beveiliging, geeft Sondag aan. Zo komen er op zaterdag 22 april en zondag 23 april, de start van de vakantie, ruim 70.000 reizigers per dag. De Schiphol-topman vraagt vakantiegangers op tijd te komen, maar niet te vroeg voor hun vlucht. Ook helpt het bijvoorbeeld om al online ingecheckt te zijn bij aankomst op de luchthaven.

De problemen tijdens de vorige meivakantie op Schiphol leidden een periode van beperkingen in. Vanaf juli mochten er maandenlang slechts een beperkt aantal reizigers vertrekken vanaf het vliegveld. Die beperkingen werden in eerste instantie afgeschaft, maar inmiddels gelden er toch nog enige limieten. Tot half mei is het aantal vertrekkende reizigers in de ochtend nog beperkt. Dat is de drukste tijd van de dag door de vele vakantievluchten die dan gepland staan. In totaal zou het gaan om gemiddeld 5000 stoelen per dag minder.