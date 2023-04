Shell hoger op Damrak na fiat verkoop belang gasveld Rusland

Olie- en gasconcern Shell stond woensdag halverwege de dag bij de grootste stijgers op de beurs in Amsterdam, nadat Rusland een bod op een belang van het bedrijf in een Russisch gasveld had goedgekeurd. Novatek mag het belang van 27,5 procent in het Sakhalin-2-veld overnemen en de waarde werd vastgesteld op 94,8 miljard roebel, omgerekend een kleine 1,1 miljard euro.

Of Shell dat bedrag aan zal nemen is overigens onduidelijk. Door sancties ligt dat gevoelig. Bovendien heeft het in Londen gevestigde olie- en gasconcern zijn belang in het Sakhalin-2-veld al afgeschreven. Dat leverde een kostenpost van ruim 1,5 miljard euro op. Het aandeel ging evenwel 1,2 procent omhoog.

Ook muzieklabel Universal Music Group (UMG) steeg, met 1,8 procent. UMG wil dat streamingdiensten als Spotify en Apple Music de muziek van zijn artiesten als Taylor Swift en The Weeknd beschermen tegen AI-systemen. Die kunnen met de muziek en teksten getraind worden om zelf muziek te maken. Maar UMG wil niet dat dit gebeurt, omdat daarmee de rechten van het label en de artiesten worden geschonden.

Alleen speciaalchemiebedrijf DSM deed het nog beter en werd 2,7 procent hoger gezet. Techinvesteerder Prosus daalde het hardst na geruchten dat die onderneming een groter deel van zijn belang in het Chinese techconcern Tencent zou willen verkopen. Prosus werd 3,6 procent minder waard.

De Europese beurzen waren in algemene zin voorzichtig. Handelaren wachten op cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten, die een inzicht kunnen geven in de volgende rentestappen van de Federal Reserve. De AEX stond even na 12.00 uur 0,1 procent hoger op 764,09 punten. De MidKap daalde juist 0,1 procent tot 938,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,7 procent omhoog.

Het aandeel van de noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS kelderde 28,5 procent in Stockholm. Het Deense persbureau Berlingske meldde dinsdag dat SAS van de beurs zou kunnen worden gehaald. Investeringsfonds Apollo en de Deense staat zouden dan gezamenlijk eigenaar worden van SAS. Volvo Trucks deed het wel goed in Stockholm met een plus van 8 procent. De vrachtwagenfabrikant meldde een sterk kwartaal achter de rug te hebben qua verkopen. Daarnaast ziet de onderneming de verstoringen in zijn toeleveringsketen steeds meer afnemen.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent meer waard op 81,67 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 85,83 dollar per vat. De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0912 dollar bij het beursslot van dinsdag.