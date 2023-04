VN: stijgende rentes vergroten schuldenproblematiek armere landen

De renteverhogingen door centrale banken tegen de hoge inflatie verergeren de schuldenproblematiek voor armere landen. Dat stelt de VN-conferentie over handel en ontwikkeling (UNCTAD). De organisatie van de Verenigde Naties zegt dat ook de afzwakkende wereldeconomie voor toenemende problemen in armere landen zorgt.

Door de stijgende rentes in onder meer de Verenigde Staten, de eurolanden en andere rijke landen nemen de kosten voor het aangaan en financieren van leningen voor armere landen toe. Volgens de UNCTAD zullen die stijgende rentekosten tegen 2025 voor meer dan 800 miljard dollar aan verloren inkomsten voor armere landen zorgen.

In het rapport wordt dan ook gezegd dat rentebeslissingen in ontwikkelde landen niet zonder oog voor de impact op het bredere financiële systeem in de wereld genomen moeten worden. De VN-organisatie vindt ook dat er aanpassingen rond schulden en leningen moeten komen. Zo moeten armere landen makkelijker toegang tot financiële middelen krijgen en zou er een internationaal systeem moeten komen voor rentekosten.

De UNCTAD stelt verder dat het aantal armere landen dat meer aan rentekosten kwijt is dan aan gezondheidszorg in de afgelopen bijna tien jaar is verdubbeld. Die trend lijkt nu te versnellen door de renteverhogingen.