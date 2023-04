Zwitsers Lagerhuis stemt tegen garanties voor Credit Suisse

De Zwitserse Nationale Raad, het Lagerhuis van het parlement, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de financiële garanties gestemd uit het reddingspakket voor de bank Credit Suisse. Daarmee uitten de parlementariërs symbolisch hun onvrede over de manier waarop de Zwitserse regering bij de redding heeft gehandeld, want het ziet er niet naar uit dat alles nog wordt teruggedraaid.

Credit Suisse raakte in financiële problemen na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer. De bank dreigde failliet te gaan, maar werd vorige maand overgenomen door een andere grote Zwitserse bank, UBS. Daarbij heeft Zwitserland wel voor miljarden aan garanties geboden. Het reddingspakket bedraagt 109 miljard Zwitserse frank, omgerekend ruim 110 miljard euro.

Eerder op dinsdag stemde de Kantonsraad, het Zwitserse Hogerhuis, na een dagenlang debat wel in met het pakket. Maar in het Lagerhuis waren 102 parlementariërs tegen, en slechts 71 leden voor. Dit betekent dat de kwestie nu opnieuw voorgelegd zal worden aan de senatoren in de Kantonsraad. Dit alles lijkt echter een formaliteit, want zelfs al verzetten de parlementen zich tegen de garanties, zal dat amper een impact hebben op de overnameplannen. Het geld werd namelijk al vrijgemaakt. Vandaar dat kenners de afwijzing door de Nationale Raad vooral als een symbolische stap zien.

In het feit dat de kamers pas achteraf om goedkeuring wordt gevraagd ligt ook een belangrijk deel van de kritiek. Veel parlementariërs voelen zich buitenspel gezet bij de genomen beslissingen. De overeenkomst werd eerder alleen ondertekend door een kleine groep parlementsleden, de rest had er niks over te zeggen.

Ook leven er zorgen over de tienduizenden werknemers van Credit Suisse die ondanks de redding moeten vrezen voor hun baan. Beide kamers van het Zwitserse parlement hebben de overheid om een uitgebreid onderzoek gevraagd over de gang van zaken rond de redding. Credit Suisse werd al langer geplaagd door een reeks schandalen.