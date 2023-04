Apple gebruikt vanaf 2025 alleen nog maar gerecyclede kobalt

Apple belooft vanaf 2025 alleen nog maar gerecyclede kobalt te gebruiken in de accu’s van zijn iPhones, iPads en andere producten. Die stap is onderdeel van de inspanningen van het Amerikaanse concern om al zijn producten in 2030 CO2-neutraal te maken.

Kobalt is essentieel voor het maken van elektronica en bijvoorbeeld elektrische auto’s, maar de winning van dit metaal gebeurt ook op een omstreden manier. In het verleden zijn verschillende technologiebedrijven ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan de dood van minderjarigen in de Democratische Republiek Congo. Daar zouden zij namelijk gedwongen worden om het metaal te delven in mijnen.

Volgens Apple was een kwart van al het kobalt dat in Apple-producten wordt gebruikt vorig jaar al afkomstig van gerecycled materiaal. Een jaar eerder was dit 13 procent.