AWVN: afgesproken loonsverhoging in maart hoger dan inflatie

De loonafspraken in cao’s zijn in maart voor het eerst in lange tijd uitgekomen boven de inflatie. Volgens adviseur voor arbeidsvoorwaarden AWVN bedroeg de afgesproken loonsverhoging vorige maand 7,5 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder bekend dat het prijspeil in Nederland in maart 4,4 procent hoger lag dan in dezelfde maand vorig jaar.

AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, geeft aan dat de toon in cao-onderhandelingen de laatste tijd “harder” is geworden. Vakbonden dreigen regelmatig met acties en er wordt erg veel gestaakt. De bonden vinden het namelijk niet kunnen dat werknemers er fors in koopkracht op achteruit gaan terwijl bedrijven bijvoorbeeld wel veel winst maken of met uitkeringen komen voor aandeelhouders.

Te midden van deze gespannen verhoudingen zijn de afgesproken loonsverhogingen gestegen naar het hoogste niveau sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. De plus van 7,5 procent voor de maand maart volgt op de gemiddelde stijging van 7 procent die AWVN in februari al constateerde. Maar in februari lag de inflatie nog hoger. In maart halveerde de inflatie bijna. Dat was vooral te danken aan de dalende energieprijzen. Eten en drinken werden juist veel duurder.

AWVN baseert zijn becijfering van de loonafspraken op de 28 in maart afgesloten cao’s. Volgens de organisatie gaat het voor deze maand om een normaal aantal. In totaal kregen zo’n 250.000 werknemers in maart te maken met nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden.