Berlijn heroverweegt verkoop Hamburgse terminal aan Chinees Cosco

De Duitse regering bekijkt opnieuw of het Chinese bedrijf Cosco wel een flink belang van een terminal in de haven van Hamburg zou moeten kopen. Een overheidsinstelling classificeerde die terminal dit jaar als ‘kritieke infrastructuur’, zo werd onlangs bekend. Berlijn werkt momenteel aan een nieuw beleid voor het zakendoen met China.

Cosco wilde aanvankelijk een belang van 35 procent van de terminal kopen van het Hamburgse havenbedrijf HHLA. Maar dat leverde al kritiek op van enkele ministers in de regering die vonden dat Duitsland niet te veel belangrijke zaken aan China moet verkopen. Als compromis werd besloten dat Cosco 24,9 procent van de terminal in handen mocht krijgen. Dat is net minder dan de grens waarbij Cosco belangrijke beslissingen zou kunnen tegenhouden.

Maar goedkeuring voor die investering van de Duitse overheid laat nog op zich wachten en door de nieuwe aanduiding als kritieke infrastructuur is het onzekerder of die er komt. “Nu de omstandigheden veranderd zijn, bestudeert het ministerie van Economische Zaken de gevolgen”, liet een woordvoerster van het ministerie weten.

In het nieuwe China-beleid neemt Duitsland naar verwachting een kritischer houding aan richting het Aziatische land. De vele bedreigingen van China richting Taiwan spelen daarbij een belangrijke rol. China zei donderdag al te hopen dat “Duitsland commerciële samenwerking niet zal politiseren en daarvoor geen barrières op zal werpen”.