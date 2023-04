Brussel keurt 1,4 miljard energiesteun voor mkb goed

De Europese Commissie stemt in met de Nederlandse regeling van 1,4 miljard euro compensatie voor energie-intensieve kleine en middelgrote ondernemingen die vanwege de Russische invasie in Oekraïne hogere energiekosten hebben. Het gaat om bedrijven in verschillende sectoren waarvan de aankoop van aardgas en elektriciteit ten minste 7 procent van hun jaaromzet over 2022 bedraagt, meldt het dagelijks EU-bestuur.

De betrokken mkb-ondernemers krijgen van Brussel recht op een steunbedrag van 50 procent van de kosten, met een maximum van 160.000 euro. Kredietinstellingen en andere financiële instellingen zijn van de regeling uitgesloten, aldus de commissie.

Brussel vindt de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) “noodzakelijk, passend en evenredig” en keurt de regeling goed in het kader van de versoepelde staatssteunregels die de EU tijdelijk hanteert. De steun moet van de commissie voor 31 december 2023 worden gegeven.

De TEK-regeling werd al opengesteld op 21 maart voor betrokken ondernemers. Ze kunnen de compensatie tot en met 2 oktober (17.00 uur) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022. Vooral horecabedrijven als restaurants, ijssalons en cafés doen volgens de RVO een beroep op de regeling. Ook voetbalclubs met velden buiten en brood- en banketbakkerijen staan in de top vijf.