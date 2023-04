Delta Air Lines ziet sterke vraag vliegreizen in zomerperiode

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines ziet een sterke vraag naar boekingen voor vliegreizen in de belangrijke zomerperiode. Volgens het bedrijf is er een recordaantal vroege boekingen voor de zomer, geholpen door het sterke herstel van de luchtvaart van de coronapandemie.

Delta is aandeelhouder van Air France-KLM en net als die maatschappijen lid van de luchtvaartalliantie SkyTeam. In het eerste kwartaal kwam de operationele omzet van Delta uit op 11,8 miljard dollar, een stijging van 45 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook kwam de omzet daarmee 14 procent hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2019, dus voor de coronapandemie.

Het bedrijf uit Atlanta merkte daarbij op dat ook de markt voor zakelijke reizen flink verbetert, zowel door internationale bedrijven als kleine en middelgrote ondernemingen. Tijdens corona werden zakelijke reizen geschrapt en werd overleg online gevoerd, maar nu wordt dus weer in persoon gevlogen naar zakelijke afspraken.

Voor het tweede kwartaal van dit jaar rekent Delta op een stijging van de omzet met 15 tot 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor heel 2023 zou de omzet met 15 tot 20 procent moeten toenemen vergeleken met 2022.

Overigens heeft Delta wel te maken met hogere kosten voor bijvoorbeeld brandstof en personeel. De brandstofrekening lag 30 procent hoger op 2,7 miljard dollar dan een jaar eerder. Er werd wel brandstof bespaard door efficiƫntere motoren. Daarnaast heeft het bedrijf de lonen voor werknemers verhoogd.