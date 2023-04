Franse demonstranten bezetten even bedrijf rijkste man ter wereld

Franse demonstranten die tegen het verhogen van de pensioenleeftijd zijn, hebben donderdag kort het hoofdkantoor van luxeconcern LVMH bezet. Dat is het bedrijf van Bernard Arnault, de rijkste man ter wereld. De demonstranten riepen rijken op om meer bij te dragen aan de door de staat betaalde pensioenen.

Ruim honderd demonstranten trokken het gebouw in, terwijl anderen buiten bleven staan. Veel van hen hadden vlaggen bij zich van spoorwegvakbond Sud Rail. Volgens die bond was het protest “symbolisch en vreedzaam”.

Arnault is als rijkste man ter wereld door demonstranten die al maanden actievoeren, vaker als symbool gebruikt voor rijken die meer zouden moeten doen. Zijn naam wordt in leuzen en liederen gebruikt. De demonstranten zijn fel tegen de plannen van president Emmanuel Macron om de pensioenleeftijd naar 64 jaar te brengen. Nu is dat nog 62. Volgens Macron is dat nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Volgens de vakbonden kan het benodigde geld elders worden gevonden.

Het plan werd met een noodgreep door het Franse parlement geloodst waardoor dat er niet over kon debatteren. Deze week doet de Franse grondwettelijke raad uitspraak of het voorstel niet in strijd is met de grondwet.

LVMH is bekend van modemerken als Louis Vuitton, Kenzo, Celine, juwelen van Bulgari en Tiffany en champagnes van Dom Pérignon, Moët & Chandon en Veuve Cliquot. Het luxeconcern heeft sterk geprofiteerd van de vraag naar luxegoederen sinds de coronapandemie eindigde. Op de beurs werd LVMH dit jaar al een kwart meer waard.