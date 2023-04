Italiaanse waakhond stelt eisenlijst op voor ChatGPT

AI-systeem ChatGPT kan voorlopig weer toegang krijgen tot de Italiaanse markt als moederbedrijf OpenAI aan een reeks eisen van de Italiaanse privacytoezichthouder voldoet. Dat heeft die waakhond, Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), bekendgemaakt. Zo zal het Amerikaanse OpenAI onder meer duidelijk moeten maken hoe het met persoonsgegevens omspringt en minderjarigen moeten beschermen.

Van GPDP moet OpenAI op de website duidelijk maken welke gegevens worden vergaard en verwerkt en met welk doel. Die boodschap moet makkelijk te vinden zijn en zichtbaar zijn voordat mensen van ChatGPT gebruik gaan maken. Italiaanse gebruikers moeten die boodschap te zien krijgen voordat ze zich registreren of, als ze al geregistreerd zijn, voor ze de dienst weer gaan gebruiken.

Verder moet het bedrijf per direct kinderen onder de 13 gaan weren, net als tieners van 13 tot en met 18 jaar oud die geen toestemming hebben van hun ouders. En OpenAI moet een mogelijkheid creëren voor niet-gebruikers om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens door de kunstmatige-intelligentiesystemen van het bedrijf.

Ook zal OpenAI advertenties moeten kopen op radio en televisie, in kranten en op internet. Daarin moet het bedrijf uitleg geven over de verwerking van persoonlijke gegevens.

OpenAI heeft tot eind deze maand om aan deze voorwaarden te voldoen. In dat geval mag het dus weer actief worden in Italië. GPDP verbood ChatGPT eind maart voorlopig in Italië vanwege privacybezwaren. De toezichthouder blijft wel onderzoek doen en kan ook na april nog extra maatregelen verlangen van OpenAI.

Behalve in Italië wordt OpenAI ook in Frankrijk door de privacytoezichthouder onderzocht. De Autoriteit Persoonsgegevens liet deze maand al weten ChatGPT voorlopig nog niet te blokkeren in Nederland, maar de situatie wel op de voet te volgen. De Spaanse privacywaakhond wil dat de centrale Europese toezichthouder zich binnenkort over ChatGPT buigt.