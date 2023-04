Laadbedrijf Fastned wint op beurs Amsterdam na kwartaalbericht

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies aan de handelsdag begonnen. De aandacht ging uit naar de resultaten van een aantal kleinere bedrijven, waarbij een kwartaalbericht van laadpalenbedrijf Fastned in goede aarde lijkt te vallen. Beleggers verwerkten verder de notulen die de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond publiceerde.

De AEX-index in Amsterdam zakte 0,1 procent tot 758,67 punten, met techinvesteerder Prosus (plus 1,3 procent) als grootste winnaar en chipmachinemaker ASML (min 1 procent) onderaan. De MidKap steeg juist 0,2 procent tot 938,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Fastned werd 1,2 procent meer waard. De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s verwacht dit jaar winstgevend te zijn. Dat is mede mogelijk door de forse toename van laadsessies bij Fastned, die ervoor zorgden dat de omzet ruim verdubbelde.

De toeleverancier voor apotheken Fagron kwam ook met een kwartaalupdate en meldde een 16 procent hogere omzet. Vooruitblikkend verwacht het bedrijf dat de winstgevendheid dit jaar toeneemt en met een overname begeeft het bedrijf zich ook op de markt voor diergeneeskunde. Beleggers reageerden verheugd en zetten het aandeel bijna 6 procent hoger.

Het kleinere RoodMicrotec won 0,9 procent. De toeleverancier voor de chipsector behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 4,6 miljoen euro, 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Londen werd Tesco ruim 2 procent meer waard, ondanks de waarschuwing dat de operationele winst dit jaar waarschijnlijk niet stijgt ten opzichte van vorig boekjaar. Door de gestegen kosten heeft de supermarktketen moeite om de winst te verhogen, omdat het bedrijf huiverig is om alle extra kosten door te berekenen aan de klant.

Uit notulen van de Fed werd duidelijk dat centrale bankiers in de Verenigde Staten nog altijd bezorgd zijn over de hoge inflatie. Verder hielden ze rekening met een “milde recessie” na de chaos rond omvallende middelgrote banken.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent minder waard op 83,12 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 87,07 dollar per vat. De euro was 1,0992 dollar waard, tegenover 1,0976 een dag eerder.