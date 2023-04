Moskou moet Oekraïens gasbedrijf miljarden betalen om inname Krim

Rusland moet het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz 5 miljard dollar betalen omdat dat land na de annexatie van de Krim in 2014 onrechtmatig bezittingen van Naftogaz heeft afgepakt. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaald, meldt Naftogaz zelf in een verklaring. Volgens het Oekraïense bedrijf is de uitspraak “een belangrijke overwinning op energiegebied”.

Als Rusland de schadevergoeding, die omgerekend neerkomt op ruim 4,5 miljard euro, niet betaalt kan Naftogaz maatregelen nemen. Het Oekraïense staatsbedrijf heeft dan het recht om buitenlandse bezittingen van Rusland of Russische staatsbedrijven over te nemen.

De beslissing van het Permanent Hof van Arbitrage komt volgens Naftogaz neer op de grootste schadevergoeding die is toegekend vanwege de Russische onteigening van eigendommen op de Krim. Het Permanent Hof van Arbitrage bestaat sinds 1899 en beslissingen van de instelling zijn bindend. Er is geen beroep mogelijk.