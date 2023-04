Ontslag circa 322 werknemers failliete delen bouwer ASK Romein

Voor de werknemers van de failliete onderdelen van de Brabantse bouwer ASK Romein is ontslag aangezegd. Het gaat om circa 322 werknemers van die vennootschappen, aldus de website van een van de curatoren. Zij onderzoeken nu de mogelijkheden voor een doorstart of overname van de failliete activiteiten.

Werknemers die hun baan verliezen krijgen in beginsel tot maximaal zes weken hun loon uitbetaald door uitkeringsinstantie UWV. Eerder deze week werd bekend dat een deel van ASK Romein failliet is verklaard. Het faillissement betreft niet de buitenlandse entiteiten van de bouwer uit Roosendaal, die in totaal ruim vijfhonderd werknemers telt.

De curatoren zeggen druk bezig te zijn “met de eerste inventarisatie, met name gericht op doorstartkansen en/of overname of voortzetting van lopende opdrachten, mede met het oog op behoud van werkgelegenheid”. De oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek, maar in deze fase nog onbekend, aldus de verklaring op de website.

In het jaarverslag over 2021 schreef ASK Romein al dat bepaalde projecten uit dreigden te monden in miljoenenverliezen. Zo zou het verlies op de bouw van een Deens datacenter in totaal 22,8 miljoen euro bedragen, onder andere door tegenvallers tijdens de coronapandemie.

In hetzelfde verslag schreef het bedrijf in twee juridische procedures verwikkeld te zijn over de sterk oplopende kosten rond de bouw van datacenters, waarbij de claims van de onderneming opliepen tot ruim 30 miljoen euro. De projecten liepen volgens het bestuur van ASK Romein veel vertraging op door onenigheid tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer.

ASK Romein werkte aan verschillende projecten op het gebied van bijvoorbeeld staal- en bruggenbouw, maar ook de bouw van een nieuw distributiecentrum voor supermarktketen Jumbo. Volgens Jumbo hebben de problemen geen gevolgen voor de bevoorrading van supers.