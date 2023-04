OPEC verwacht mogelijk tekort op oliemarkt in vierde kwartaal

Oliekartel OPEC denkt dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een tekort bij het aanbod van olie in de wereld kan zijn. Het kartel geleid door Saudi-Arabië is samen met partners als Rusland namelijk de olieproductie aan het verlagen om zo de prijzen te stutten. Maar de vraag naar olie neemt wel toe.

De in Wenen gevestigde organisatie schrijft in haar maandelijkse rapport dat het tekort in het vierde kwartaal wel 2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag kan bedragen. De oliegroep maakte begin deze maand onverwacht bekend de productie vanaf mei met nog eens meer dan 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen om zo de “stabiliteit op de oliemarkt te ondersteunen”.

Rusland is ook bezig de productie te verlagen, mede vanwege de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne. De alliantie van de OPEC met Rusland en andere landen zoals Kazachstan wordt de OPEC+ genoemd.

Maar de wereldwijde olievraag neemt dit jaar volgens de OPEC met gemiddeld 2,3 miljoen vaten per dag toe. De totale olievraag zou daardoor moeten stijgen naar het recordniveau van 101,9 miljoen vaten per dag. De oliebehoefte wordt onder meer aangejaagd door het economisch herstel van de coronapandemie, waaronder in de luchtvaart. Ook de heropening van de Chinese economie na het loslaten van het strikte coronabeleid zal de vraag stuwen, aangezien China ’s werelds grootste importeur van ruwe olie is.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd aan een opmars bezig, vooral dankzij de productieverlagingen door de OPEC+. In maart zakte de olieprijs nog flink vanwege de onrust op de beurzen door de problemen in de bankensector, maar sindsdien is er sprake van flink herstel. De prijzen liggen inmiddels op het hoogste niveau van dit jaar.