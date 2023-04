Oud-staatssecretaris Van der Laan wordt toezichthouder Schiphol

Voormalig staatssecretaris Medy van der Laan wordt commissaris van Schiphol. De aandeelhouders van de luchthaven, het Rijk en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam, stemden daar deze week mee in. Ook financieel directeur Chris Figee van KPN gaat deel uitmaken van de toezichtsraad van de vliegvelduitbater.

Van der Laan was van 2003 tot 2006 namens D66 staatssecretaris van Cultuur en Media. Daarna was ze voorzitter van Energie-Nederland en momenteel is ze de voorvrouw van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Figee is sinds 2020 financieel directeur bij KPN. Daarvoor had hij dezelfde functie bij verzekeraar ASR. Zowel Van der Laan als Figee heeft ook een aantal rollen als toezichthouder.