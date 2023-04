TenneT wil energienet met ‘snelwegen’ voor stroom uit Noordzee

Netbeheerder TenneT wil dat er in Nederland een energienetwerk wordt aangelegd met speciale ‘supersnelwegen’ voor het transport van stroom van windmolenparken in de Noordzee naar het vasteland. Volgens dat plan genaamd Target Grid moet zo in 2045 een energienetwerk in Nederland gereed zijn dat altijd voldoende groene stroom biedt voor huishoudens en bedrijven. De eerste visie van TenneT op Target Grid werd donderdag overhandigd aan minister Rob Jetten van Energie en Klimaat.

TenneT zegt dat er een ongekende groei is van offshore windenergie en vraag naar elektriciteit. Het bedrijf stelt dat daarom een nieuwe aanpak nodig is om het hoogspanningsnet voor de toekomst klaar te krijgen om die grote volumes aan elektriciteit op de juiste plek te krijgen. Nu zijn er veel knelpunten in het stroomnet vanwege de grote vraag en zijn er vaak vertragingen bij de aanleg van nieuwe aansluitingen op het net.

De netbeheerder stelt dat het plan erop is gericht om de Noordzee de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit voor Nederland, Duitsland en de Noordwest-Europese regio te maken. Via de supersnelwegen in combinatie met energiehubs moet dan die duurzame stroom over grote afstanden van de Noordzee naar huishoudens en industrie worden getransporteerd, terwijl het elektriciteitsnetwerk ook betrouwbaar blijft, aldus TenneT.

“Voor het eerst hebben wij op basis van de politieke doelstellingen voor klimaatneutraliteit van het energiesysteem in 2045 een beeld gevormd van het elektriciteitsnet dat daarbij hoort, het Target Grid”, zegt topvrouw Manon van Beek van TenneT. “Onze infrastructuur is zo cruciaal dat we die als het ware op de bestuurdersstoel zetten zodat TenneT op tijd kan beginnen met wat nodig is en niet pas over tien of vijftien jaar, wanneer het te laat is.”

TenneT wil nu met de betrokken partijen de dialoog aangaan om dit plan te realiseren. Daarbij zijn wel belangrijke uitgangspunten, namelijk een eenduidige Noordzeestrategie met heldere afspraken tussen Noordzeelanden, aanvullend locatiebeleid, tijdige vergunningverlening, aanpassing van het marktmodel voor elektriciteit en een gecoördineerde strategie om stabiele capaciteit voor de toeleveringsketen te waarborgen.