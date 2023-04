Toch berisping voor Ralph Hamers en ING-commissarissen om beloning

Voormalig ING-topman Ralph Hamers en twee commissarissen van die bank worden berispt vanwege de plannen uit 2018 om Hamers’ beloning met de helft te verhogen. Dat heeft de beroepscommissie van Tuchtrecht Banken bepaald. Eerder waren de drie vrijgesproken van het overtreden van de bankierseed door de organisatie die het gedrag van medewerkers in de bankensector in de gaten houdt. Maar in beroep bepaalde Tuchtrecht Banken alsnog dat Hamers en de commissarissen het vertrouwen in het bankwezen hebben geschaad.