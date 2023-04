Weinig beweging op Damrak, Fastned en Fagron winnen na cijfers

Beleggers deden het donderdagmiddag kalm aan op de beurs in Amsterdam. De belangrijkste graadmeter op het Damrak kwam niet ver van de slotstand van een dag eerder. De aandacht ging verder uit naar de uitbater van elektrische laadstations Fastned en apothekersbedrijf Fagron, die allebei aan waarde wonnen na de publicatie van kwartaalberichten.

De AEX-index koerste rond het middaguur 0,1 procent lager op 758,85 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 939,96. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren een fractie, Parijs won bijna 1 procent.

Fagron ging ruim 6 procent omhoog na melding te hebben gedaan van een hogere kwartaalomzet dan kenners in doorsnee hadden verwacht, waarbij vooral de groei van de activiteiten op de Amerikaanse markt opviel. Het bedrijf wordt na een overname ook actief op de markt voor diergeneeskunde.

Fastned verwacht nog dit jaar winstgevend te zijn en won ruim 1 procent. De omzet was in de eerste drie maanden van het jaar ruim dubbel zo hoog als in dezelfde periode van 2022, onder andere omdat steeds meer automobilisten hun elektrische auto’s bij laadstations van het bedrijf opladen.

Van de AEX bedrijven was techinvesteerder Prosus de sterkste stijger met een plus van 2,1 procent. Toeleverancier van de chipindustrie Besi won 1,3 procent na een opwaardering van het aandeel door analisten van vermogensbeheerder Bernstein.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus won in Parijs 0,8 procent en was voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie meer waard dan 100 miljard euro. In Londen steeg supermarktketen Tesco bijna 3 procent. Het winkelconcern waarschuwde dat de winst dit jaar vlak zal blijven, maar verwacht dat klanten wel weer meer producten kopen bij zijn supermarkten.

Beleggers verwerkten ook nog de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat centrale bankiers in de VS nog altijd bezorgd zijn over de hoge inflatie. Verder hielden ze rekening met een “milde recessie” na de chaos rond omvallende middelgrote banken.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent minder waard op 83,12 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 87,10 dollar per vat. De euro was 1,1021 dollar waard, tegenover 1,0976 een dag eerder.