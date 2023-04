Zorgen over uitverkoop Alibaba-aandelen drukken op beurs Hongkong

Techbedrijven zijn op de beurs van Hongkong minder waard geworden. Vooral internetconcern Alibaba, onder andere bekend van AliExpress, verloor terrein na het nieuws dat investeerder SoftBank veel aandelen van het bedrijf in de uitverkoop heeft gedaan.

Alibaba zakte 2,4 procent. Zakenkrant Financial Times schreef na een analyse van wettelijk verplichte belangenmeldingen dat SoftBank bijna zijn gehele belang in het techbedrijf heeft verkocht. De in Amsterdam gevestigde techinvesteerder Prosus maakte een dag eerder al bekend meer aandelen van het Chinese socialmedia- en gamesbedrijf Tencent te verkopen. Na een fors verlies op woensdag herstelde Tencent (plus 0,6 procent) enigszins.

De Hang-Sengindex in Hongkong verloor tussentijds 0,4 procent, waarbij ook e-commercebedrijf JD.com bij de sterkste dalers zat. De Nikkei in Tokio won juist 0,2 procent en de Kospi in Seoul steeg een fractie. Ook de beurs in Shanghai steeg licht. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent.

Beleggers verwerkten ook nog de verliezen op de beurzen in New York een dag eerder. Daar daalden de bekendste graadmeters nadat duidelijk was geworden dat centrale bankiers bij hun laatste rentevergadering rekening hielden met een “milde recessie” van de Amerikaanse economie. Ook werd bekend dat de kerninflatie, zonder sterk schommelende voedsel- en brandstoffenprijzen, in de Verenigde Staten uitkwam op 5,6 procent. Dat is nog altijd ver boven de doelstelling van de Federal Reserve.

Uit China kwamen hoopgevende signalen over de staat van ’s werelds op één na grootste economie. De export van het land steeg in maart onverwachts met bijna 15 procent, terwijl economen in doorsnee op een daling hadden gerekend.

Het vastgoedconcern Sunac ging op de beurs in Hongkong keihard onderuit nadat de schorsing van de handel in het aandeel na een jaar was opgeheven. Beleggers blijven bezorgd over de met schulden overladen projectontwikkelaars in China en zette het aandeel ruim 53 procent lager. Sunac maakte in mei vorig jaar bekend een rentebetaling te hebben gemist en zei mogelijk vaker in gebreke te moeten blijven.