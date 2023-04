AFM-bestuurder wil Europese ban op provisiebeloningen

Provisies voor financiële diensten zouden in heel Europa verbannen moeten worden, zei AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom tijdens een EU-bijeenkomst over investeren door particuliere beleggers. In sommige EU-landen krijgen onder meer financieel adviseurs provisie, een deel van de verkoopsom van een bank of verzekeraar als beloning voor het werk dat ze voor die organisatie hebben gedaan. Een provisieverbod voorkomt volgens Van Beusekom belangenverstrengeling en maakt advies vragen goedkoper.

Vanwege provisie kan het zijn dat een adviseur de belangen van een bank of verzekeraar voorop stelt, ten koste van de belegger die advies vraagt. Een verbod “neemt elke twijfel weg over de stimulansen van de adviseur”, stelt Van Beusekom. “We weten dat prikkels een vooroordeel creëren. Als een adviseur of broker wordt betaald door de bedrijven wiens producten ze verkopen, zullen ze hun eigen belangen verkiezen boven die van de klant.” Met een provisieverbod moeten adviseurs volgens hem ook meer concurreren op prijs en kwaliteit, waardoor klanten goedkoper uit zijn.

In Nederland geldt sinds 2013 een provisieverbod voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten die ingewikkelde producten verkopen. Dit is bijvoorbeeld een pensioen, levensverzekering of hypotheek. De AFM houdt als financieel toezichthouder in de gaten of zij zich aan het verbod houden.

Volgens Van Beusekom vormt Nederland het bewijs dat een verbod in het voordeel werkt van kleine investeerders. “Nederland is nu een van de landen met de laagste kosten voor particuliere beleggers in de wereld, samen met andere landen die een ban hebben zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië”, zegt Van Beusekom.

De Europese consumentenkoepel BEUC zei vijf jaar geleden ook een verbod zoals in Nederland te willen voor de hele Europese Unie. Onder meer de Consumentenbond is aangesloten bij BEUC. Schadeverzekeringen en consumptief kredieten zijn uitgezonderd van het Nederlandse provisieverbod, de bond wil dat deze uitzonderingen vervallen.