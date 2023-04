Beurzen wachten op cijfers grote banken VS, TomTom wint op Damrak

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine koersuitslagen zien in aanloop naar publicatie van de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup later op de dag. Op Beursplein 5 stond navigatiedienstverlener TomTom bij de winnaars dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks het middaguur een fractie lager op 759,89 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 944,32 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent omhoog.

Met de resultaten van de grote banken gaat het kwartaalcijferseizoen op Wall Street echt van start. Beleggers zullen die publicaties nauwlettend bestuderen gezien de recente onrust in de bankensector. Ook de grote vermogensbeheerder BlackRock en zorgbedrijf UnitedHealth openen de boeken. Verder staan er ook gegevens over onder meer de Amerikaanse winkelverkopen en het consumentenvertrouwen op de rol.

TomTom steeg 5,7 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal winst en zag de omzet sterker stijgen dan analisten hadden verwacht. TomTom sprak van een goede start van het nieuwe jaar.

In de AEX was ABN AMRO koploper met een plus van 1,4 procent. Philips stond in de staartgroep met een min van 2,9 procent. De Amerikaanse medische toezichthouder FDA zegt zich zorgen te maken over het tempo van de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten van Philips.

De producent van ladders, trappen en steigers Alumexx was een opvallende daler bij de lokale fondsen. Beursexploitant Euronext gaat de notering van zes kleinere bedrijven in Amsterdam beƫindigen omdat ze geen accountant hebben die hun jaarrekening controleert. Alumexx behoort tot die bedrijven en kelderde 14 procent. Alumexx gaat wel bezwaar aantekenen.

De olieprijzen gingen licht omhoog en liggen op koers om voor de vierde week op rij te stijgen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 82,39 dollar en Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 86,34 dollar per vat.

De euro noteerde 1,1061 dollar. Daarmee staat de Europese eenheidsmunt op het hoogste niveau in meer dan een jaar tegenover de dollar.