IEA: Russische olie-export naar hoogste niveau in bijna 3 jaar

De export van Russische ruwe olie en petroleumproducten is in maart gestegen naar het hoogste niveau in bijna drie jaar, ondanks de westerse sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse oliemarktrapport.

Volgens het IEA bedroegen de totale olieverschepingen van Rusland gemiddeld 8,1 miljoen vaten per dag, een stijging met 600.000 vaten (van 159 liter) vergeleken met een maand eerder. Daarbij nam vooral de hoeveelheid geëxporteerde petroleumproducten toe. Rusland exporteert nu vooral veel olie naar bijvoorbeeld India en China vanwege de westerse sancties, zoals het olie-embargo van de Europese Unie en het prijsplafond op Russische olie.

Handelaren kunnen vanwege die sancties dan wel weer flink afdingen op de prijzen, wat dus zorgt voor druk op de olie-inkomsten voor Rusland. De olie-export leverde vorige maand 12,7 miljard dollar op voor Rusland. Dat is weliswaar 1 miljard dollar meer dan in februari, maar wel een daling van 43 procent vergeleken met een jaar eerder. Met de sancties wil het Westen de financiële middelen van Moskou voor zijn oorlog in Oekraïne beperken.

Het IEA schrijft verder in het rapport dat de productieverlagingen door de OPEC+ de kansen op een tekort op de oliemarkt in de tweede helft van dit jaar vergroten. De OPEC+ gaat de productie verder verlagen om zo de prijzen te stutten. Dat heeft al geleid door een flinke stijging van de olieprijzen in de afgelopen tijd. Het IEA zegt dat die hogere prijzen de inflatie weer kunnen aanjagen, met dus extra pijn voor consumenten, met name in armere landen.

De OPEC, geleid door Saudi-Arabië, meldde donderdag zelf nog dat er in het vierde kwartaal waarschijnlijk een tekort op de wereldwijde oliemarkt zal ontstaan. De OPEC+ is het samenwerkingsverband van het oliekartel met landen als onder meer Rusland.