Kaag: veel landen missen nog middelen en kennis voor klimaataanpak

Bij veel overheden van landen ontbreken nog “de middelen en de kennis” om de klimaatverandering goed aan te pakken of de klimaatimpact te beperken. Dat zegt minister Sigrid Kaag van Financiën die daar in de komende twee jaar verandering in wil brengen. Ze is vrijdag in Washington begonnen als co-voorzitter als de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is een in 2019 opgericht platform dat zich richt op het bevorderen van klimaatactie door ministeries van Financiën. Inmiddels zijn er meer dan 85 landen lid.

Kaag vertelt in gesprek met het ANP dat de CFMCA een handboek heeft klaarliggen met allemaal mogelijke maatregelen die landen kunnen nemen. “Maar je hebt niets aan een handboek als je er niets mee doet. En er is nu actie nodig. Er zijn bijvoorbeeld eilandstaten die door de klimaatverandering dreigen te verdwijnen.”

Haar rol ziet ze vooral in het onder de aandacht brengen van concrete stappen die landen kunnen nemen. “Dan gaat het om agenderen, laten zien hoe het ook kan”, zegt ze.

Samen met de minister van Financiën van Indonesië, de andere co-voorzitter van het platform, wil Kaag landen op het hart drukken dat er met fiscale prikkels en leningen een efficiëntere klimaataanpak mogelijk is. “Nu denken sommige landen nog te veel in traditionele methoden, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Maar er is echt een investeringsstrategie nodig.”

Nederland is samen met vijftien andere landen al vanaf het begin betrokken bij de CFMCA. Via het platform delen ministers van Financiën ervaringen en informatie op het gebied van klimaatbeleid. Op die manier kan beleid van verschillende landen ook beter gestroomlijnd worden met het Klimaatakkoord van Parijs, is het idee. Ook zou dit kunnen helpen bij het doorvoeren van maatregelen die leiden tot een effectieve beprijzing van broeikasgassen.