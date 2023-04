Rentevrees terug op Wall Street en Boeing verliest fors

Rentevrees keerde vrijdag in lichte vorm terug op Wall Street, nadat een Federal Reserve-bestuurder verklaarde dat hij een voorstander is van verdere financiƫle verkrapping om de inflatie te lijf te gaan. De Fed-baas van Atlanta deed daar vervolgens nog een schepje bovenop met een pleidooi voor een renteverhoging met een kwart procentpunt in mei. Dat waren boodschappen die beleggers niet fijn vonden om te horen en de belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen daarom met verliezen het weekend in.

Verder was Boeing een grote daler. De vliegtuigbouwer leverde bijna 6 procent aan beurswaarde in. Boeing heeft last van productieproblemen bij de 737 MAX-vliegtuigen en dat kan de levering vertragen. Een onderdeel van de romp is mogelijk niet van de gewenste kwaliteit, maar al geleverde vliegtuigen zijn niet getroffen.

Banken deden het over het algemeen juist wel goed op de Amerikaanse beurzen. JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citi openden alle drie de boeken en hadden door de hoge rente de wind in de rug. Ook de mini-bankencrisis van de afgelopen weken kon dat niet verstoren. JPMorgan zag daardoor zelfs meer klanten rekeningen openen. In de Verenigde Staten was er vooral onrust over regionale banken die in de problemen kwamen en werden grootbanken daardoor juist als veilig gezien. Op die banken wordt namelijk strenger toezicht gehouden. JPMorgan haalde een recordwinst en werd bijna 8 procent hoger gezet. Ook Citi (plus 4,8 procent) voerde de winst op. Branchegenoot Wells Fargo eindigde wel licht in de min.

De bekende Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 33.886,47 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4137,64 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent en sloot op 12.123,46 punten. De Amerikaanse olieprijzen gingen wel licht omhoog. De euro noteerde 1,0997 dollar. Daarmee stond de Europese eenheidsmunt rond het hoogste niveau in meer dan een jaar tegenover de dollar.

Ook Nvidia (plus 1,1 procent) wist de aandacht op zich gericht. Zakenkrant Financial Times noemde de naam van de maker van computerhardware in een bericht over de vermeende plannen van Elon Musk om een rivaal voor de populaire chatbot ChatGPT te beginnen. De miljardair gebruikt volgens de zakenkrant duizenden processors van Nvidia voor het nieuwe project, dat onlangs ook al werd gemeld door de doorgaans goed ingevoerde nieuwssite The Information.