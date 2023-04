Staking Forbo Flooring lijkt bijna ten einde na cao-akkoord

De slepende staking bij vloerenfabriek Forbo Flooring in Assendelft lijkt na zes weken eindelijk ten einde te komen. De directie van het bedrijf en vakbonden CNV en FNV hebben vrijdagavond een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Dit weekend gaan de stakers nog niet aan het werk. Maar als ze hebben ingestemd met de bereikte deal dan zullen ze mogelijk dinsdag hun werkzaamheden hervatten.

Eerder kondigden de stakers van het bedrijf nog aan niet meer aan het werk te gaan tot er een sterk verbeterd eindbod van de werkgever zou komen. Daardoor werd de productie volgens de bonden behoorlijk geraakt. CNV-bestuurder Hank Oomkes heeft de indruk dat die strategie nu eindelijk heeft gewerkt. Afgesproken is dat de lonen in een eenjarige cao met 9 procent omhoog gaan. Ook kunnen alle ongeveer 550 werknemers in mei een eenmalige uitkering van 1000 euro tegemoet zien.

“Ik denk dat we nu een mooi resultaat hebben bereikt”, zegt Oomkes, die het akkoord met een positief stemadvies voorlegt aan zijn leden. “Wat voor de mensen misschien wel belangrijker is dan het geld, is dat de directie harde toezeggingen heeft gedaan in het aanpakken van problemen waar de werknemers al lang mee kampen. Dan heb ik het niet alleen over achterstallig onderhoud, maar ook over de samenstelling van de ploegendiensten en het verlagen van de werkdruk.”