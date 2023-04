Transavia schrapt 5 procent van vluchten wegens vliegtuigtekort

Vliegmaatschappij Transavia ziet zich gedwongen om in de drukke maanden april en mei 5 procent van de geplande vluchten te schrappen. De budgetmaatschappij heeft een tekort aan vliegtuigen en kan daarom niet alle geboekte reizen uitvoeren, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant.

Ruim acht op de tien passagiers die worden geraakt door de problemen hebben een vervangende vlucht aangeboden gekregen. Maar voor 15 procent van deze groep was geen alternatief mogelijk en gaat de vliegreis helemaal niet door. De getroffen reizigers hebben eerder deze maand bericht gekregen van Transavia.

Transavia wil geen exacte aantallen noemen. Volgens de Volkskrant is bij zo’n 8000 passagiers de vlucht geannuleerd. Passagiers van wie de vlucht niet doorgaat krijgen de kosten voor hun ticket terug. Dat geldt ook voor reizigers voor wie het niet mogelijk is om op een andere dag te reizen.

De problemen zijn vooral het gevolg van vertraging rond een leasedeal met Blue Air, een Roemeense luchtvaartmaatschappij die onlangs failliet ging. Transavia zou vijf vliegtuigen leasen van dat bedrijf, maar door problemen met het papierwerk kan de vakantievlieger van Air France-KLM die Boeings nog niet gebruiken.

Het is een stevige tegenvaller voor de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland. Het voorjaar is doorgaans de periode waarin luchtvaartmaatschappijen, en met name vakantievliegers, veel omzet behalen en een winst verwachten te boeken. Transavia hoopt in juni en juli van de problemen af te zijn, maar een woordvoerder kan dit niet garanderen.