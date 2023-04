ANVR adviseert leden extra kosten op Transavia te verhalen

De koepelorganisatie voor touroperators ANVR adviseert haar leden extra kosten als gevolg van het annuleren van vluchten door Transavia op de luchtvaartmaatschappij te verhalen. De vakantievlieger ziet zich in april en mei genoodzaakt 5 procent van de geplande vluchten te annuleren omdat er niet genoeg vliegtuigen voorhanden zijn. Verkopers van pakketreizen staan nu voor een hele opgave om getroffen vakantiegangers toch hun beloofde overnachtingen, tripjes of geboekte huurauto te kunnen bieden. De vraag is of ze alle extra kosten terugkrijgen.

“We adviseren reisondernemingen voor aanvullende kosten een rekening te sturen naar Transavia”, stelt een woordvoerder van de brancheorganisatie. “Bij veel touroperators is het probleem niet alleen dat de vlucht moet worden omgeboekt, maar ook dat veel hotels op de bestemmingen in deze periode vol zitten. Dat biedt weinig ruimte om overnachtingen om te boeken”,

“In sommige gevallen is er dan ook schade voor de touroperator, omdat het nog maar de vraag is of het hotel terugbetaalt. En een aanbieder van een pakketreis moet volgens de wet wel alles terugbetalen”, vervolgt hij.

De ANVR krijgt van aangesloten reisorganisaties te horen dat ze erg druk zijn met het vinden van een oplossing. Dit beaamt TUI, dat nu zo goed als mogelijk probeert alle reizen door te laten gaan. “Als we een andere vlucht op dezelfde dag vinden is er nog een mouw aan te passen. Maar zo niet, dan wordt het lastiger”, laat een woordvoerster weten. Exacte aantallen over het aantal getroffen klanten of reizen kon ze niet noemen. Ook weet ze niet of TUI een rekening stuurt naar Transavia. “Onze focus is nu eerst gericht op een goed alternatief bieden voor reizigers.”

In totaal hebben enkele tienduizenden passagiers last van de capaciteitsproblemen bij Transavia. Van hen heeft 85 procent een vervangende vlucht gekregen, maar voor de overige 15 procent was dit niet mogelijk. De budgetmaatschappij van Air France-KLM kon niet direct zeggen of reisorganisaties al geld terug hebben gevraagd voor extra kosten. “Maar we hebben een goede relatie met de reisagenten met wie we samenwerken. We hebben hen ook proactief ge├»nformeerd en we gaan sowieso in gesprek over een oplossing.”