Brouwer betreurt ‘verdeeldheid’ in VS na ophef over transgender

Bierconcern Anheuser-Busch heeft naar eigen zeggen nooit onderdeel willen zijn van een “debat dat Amerikanen verdeelt”. De brouwer van Budweiser-bier reageert daarmee op de ophef die enkele weken geleden ontstond bij conservatieve Amerikanen over de samenwerking met een transgender influencer, Dylan Mulvaney. In zijn statement ging topman Brendan Whitworth niet in op de anti-transbeweging die zich tegen zijn bedrijf keerde en noemde de naam van de onlinebekendheid niet.

“Het is nooit onze bedoeling geweest om onderdeel te worden van een debat dat mensen verdeelt”, schrijft Whitworth. “Ons bedrijf wil mensen bij elkaar brengen onder het genot van een biertje.” Hij stelt er trots op te zijn dat de brouwer “verweven is met dit land” en veel om de Verenigde Staten te geven.

Het merk Bud Light van Anheuser-Busch schakelde Mulvaney in om tijdens basketbaltoernooien van universiteitsteams biertjes aan te prijzen via haar socialmediakanalen. Zo toonde ze haar honderdduizenden volgers op Instagram in een video een gepersonaliseerd bierblikje met haar beeltenis erop.

Conservatieve Amerikaanse opiniemakers en sterren riepen vervolgens op tot een boycot van biertjes van Anheuser-Busch, dat na een fusie in 2008 deel uitmaakt van AB-Inbev. De rockmuzikant Kid Rock publiceerde een foto waarin hij blikjes Bud Light onder vuur neemt met een pistool. De Republikeinse senator Marco Rubio plaatste op Twitter een oude Budweiser-reclame, die volgens hem uit een tijdperk stamde “voordat het Amerikaanse bedrijfsleven zich overgaf aan de gestoorde Marxistische anti-Amerika-maffia.”

Op social media kwam veel kritiek op de reactie van Whitworth, onder andere omdat hij weinig concreet wordt. TransLash, een organisatie die opkomt voor de rechten van transgender personen, is ook kritisch. “Ik begrijp dat Brendan Whitworth goede bedoelingen had, maar zijn boodschap geeft de indruk dat het bedrijf niet meer achter de beslissing staat om met Dylan Mulvaney te werken”, zei Imara Jones, die de organisatie leidt.