Eerste turbine windmolenpark Hollandse Kust Noord staat

De eerste windturbine van het nieuwe windmolenpark op zee Hollandse Kust Noord staat. Dat maakt het samenwerkingsverband van Shell en Eneco bekend. Het is de bedoeling dat het windpark voor de kust van Noord-Holland dit jaar afkomt. Dan staan er in totaal 69 windturbines.

CrossWind, zoals het bedrijf van Eneco en Shell heet, verwacht dat het park na voltooiing jaarlijks 3,3 terawattuur aan elektriciteit kan opwekken. Dat is evenveel als 2,8 procent van alle elektriciteit die Nederland per jaar verbruikt.

Maritiem dienstverlener Van Oord installeert de turbines samen met de windmolenfabrikant Siemens Gamesa Renewable Energy. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen zij met het installatieschip Scylla binnen 24 uur zo’n grote windturbine, met wieken van 97 meter lang, installeren.

Vorig jaar kondigde het kabinet aan de capaciteit voor windenergie op zee grofweg te willen verdubbelen. Een groot deel daarvan is nodig om de industrie te helpen met verduurzamen, bijvoorbeeld voor de productie van groene waterstof. Die energiedrager moet als milieuvriendelijker alternatief voor fossiele brandstoffen in bijvoorbeeld de staalproductie dienen, maar daar is wel veel hernieuwbare elektriciteit voor nodig.