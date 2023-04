AEX koerst af op licht hoger begin van drukke cijferweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek, die vooral in het teken staat van de kwartaalcijfers van bedrijven. In Amsterdam openen deze week onder meer chipmachinefabrikant ASML en bierbrouwer Heineken de boeken. Ook staan er veel jaarvergaderingen gepland.

Buiten Nederland komen ook opnieuw flink wat bedrijven met resultaten. Blikvangers zijn daarbij streamingdienst Netflix en maker van elektrische auto’s Tesla. Ook grote Amerikaanse banken als Bank of America en Goldman Sachs komen met cijfers. Afgelopen vrijdag gaven branchegenoten JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup al een kijkje in de boeken.

Beleggers verwerken daarnaast nog de koersverliezen op Wall Street, waar vrijdag de rentezorgen weer oplaaiden door uitlatingen van bestuurders van de Federal Reserve. De Europese beurzen lijken desondanks licht hoger te beginnen. De aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag eveneens winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,9 procent in de plus.

Op Beursplein 5 kwam B&S nog met jaarcijfers. De distributeur en groothandelaar kondigde daarbij aan Peter van Mierlo te willen benoemen tot nieuwe topman. Eerder dit jaar stapten topman Tako de Haan en vicevoorzitter Willem Blijdorp van de raad van commissarissen op vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengeling. De publicatie van de jaarcijfers werd daardoor uitgesteld. Er was al langer onrust in de top van B&S. Zo wilde oprichter en grootaandeelhouder Blijdorp het bedrijf vorige zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen.

ING en verzekeraar NN Group zullen mogelijk bewegen op adviezen van analisten. Zo kreeg ING een koopadvies van Baptista Research en schroefde Berenberg de aanbeveling voor NN op naar kopen. Ook TomTom blijft in de belangstelling staan. De navigatiedienstverlener steeg vrijdag ruim 7 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX won 0,1 procent tot 761,40 punten en de graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,5 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,4 procent lager op 33.886,47 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent. De euro was 1,0993 dollar waard, tegen 1,0977 dollar op vrijdag. De Europese eenheidsmunt beweegt daarmee rond het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 82,46 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 86,26 dollar per vat.