Automaker Xpeng stijgt op licht hogere beurs in Hongkong

De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Xpeng behoorde maandag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het bedrijf een nieuw productieplatform gaat gebruiken waarmee nieuwe voertuigen goedkoper kunnen worden gemaakt. Het aandeel werd ruim 8 procent hoger gezet. Ook concurrenten als Li Auto en Nio gingen mee omhoog en stegen 3,5 procent en dik 5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede dankzij de winsten in de autosector tussentijds 0,5 procent in de plus. De hoofdindex in Shanghai deed het nog beter en dikte 1 procent aan. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de rente op eenjarige leningen ongewijzigd te laten op 2,75 procent. De stap geeft aan dat de centrale bankiers zich geen zorgen lijken te maken over het herstel van de Chinese economie. Dinsdag wordt het groeicijfer van de op een na grootste economie ter wereld over het eerste kwartaal bekendgemaakt.

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de verliesbeurt van Wall Street, waar de rentevrees vrijdag de kop weer opstak na uitlatingen van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank over een verdere verhoging van de rente in mei. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent.

De Nikkei in Tokio stond in het laatste handelsuur 0,1 procent in de plus na de recente sterke opmars. De grote Japanse banken wonnen terrein dankzij de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citi. Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group wonnen 1,4 procent en 1,8 procent. Techinvesteerder SoftBank klom 0,7 procent en Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, zakte ruim 2 procent.