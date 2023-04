Bedrijf achter Sonic neemt maker Angry Birds over

Rovio Entertainment, het Finse bedrijf achter het populaire mobiele spelletje Angry Birds, wordt overgenomen door het Japanse Sega Sammy Holdings, het moederbedrijf van game- en entertainmentconcern Sega. Met de overname is een bedrag van 706 miljoen euro gemoeid.

De overname hing al in de lucht, want zakenkrant The Wall Street Journal meldde dit weekend dat er een deal naderde. Het bestuur van Rovio raadt de aandeelhouders aan het bod van Sega te accepteren. Sega is vooral bekend van het videogamepersonage Sonic the Hedgehog, een blauwe egel die de gave heeft extreem hard te rennen. Het bedrijf wil met de overname van Rovio zijn eigen aanbod van mobiele spelletjes vergroten.

Het in het Finse Espoo gevestigde Rovio is al langer op zoek naar een koper. Vorige maand liepen overnamegesprekken tussen Rovio en het Israƫlische spelletjesbedrijf Playtika nog stuk, naar verluidt omdat Rovio het bod te laag vond. De Finnen gingen toen verder met de zoektocht naar een nieuwe eigenaar en zeiden gesprekken te voeren met meerdere partijen.

In 2017 ging Rovio naar de beurs en kreeg het bedrijf een waarde van 900 miljoen euro toegedicht. Angry Birds verscheen voor het eerst in 2009 in appstores. Het was het eerste mobiele spel dat meer dan 1 miljard downloads bereikte.