B&S vindt opvolger voor wegens belangenkwestie opgestapte topman

Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group heeft in Peter van Mierlo een vervanger gevonden voor zijn eerder dit jaar wegens mogelijke belangenverstrengeling opgestapte topman. Van Mierlo was eerder onder meer directeur van accountants- en advieskantoor PwC Nederland.

Zijn voorganger Tako de Haan vertrok in februari plotseling bij de onderneming die zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, maar ook met de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten. Gelijktijdig legde ook vicevoorzitter Willem Blijdorp van de raad van commissarissen zijn functie neer.

De kwestie ging om een eind vorig jaar aan het licht gekomen “financiële relatie” tussen De Haan en grootaandeelhouder Sarabel Invest, een investeringsvehikel van Blijdorp. Die had eigenlijk eerder gemeld moeten worden. Details hierover heeft B&S niet naar buiten gebracht, maar Het Financieele Dagblad kwam er in november achter dat De Haan een hypotheek op zijn privéwoning zou hebben die was verstrekt door Blijdorp.

B&S heeft de zaak inmiddels uitgezocht en geconcludeerd dat de onderneming door de gang van zaken niet is benadeeld, alleen is door de voormalige bestuurders niet het correcte bedrijfsbeleid gevolgd dat juist is bedoeld om belangenconflicten te vermijden. Het is de bedoeling dat Van Mierlo na de aandeelhoudersvergadering in mei de leiding overneemt. Sinds het vertrek van De Haan staat interim-baas Bas Schreuders aan het hoofd van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf

Vanwege de belangenkwestie moest B&S ook de publicatie van de jaarcijfers uitstellen. Nu zijn de resultaten alsnog naar buiten gebracht. B&S wist de omzet vorig jaar met bijna 15 procent op te voeren tot dik 2,1 miljard euro. De nettowinst zakte wel met meer dan een derde tot ruim 36 miljoen euro.

“2022 was een turbulent jaar”, zegt interim-baas Schreuders in een toelichting. “De hoop op herstel van de wereldeconomie werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en het begin van een recessie.” Volgens hem drukte een verstoring van de toeleveringsketen in de nasleep van de coronapandemie daarbij op de resultaten.