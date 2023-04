Chipbedrijven hekkensluiters in lagere AEX

Chipbedrijven ASML en ASMI waren maandag de hekkensluiters op een licht lagere AEX. Dat gebeurde na het nieuws dat de grote Taiwanese chipproducent TSMC gedurende het jaar minder gaat investeren dan gepland. De oorzaak ligt bij het trage herstel van de chipsector.

Chipmachinebouwer ASML zakte 4 procent. De Taiwanese krant DigiTimes berichtte dat onder andere ASML flink minder orders heeft ontvangen van TSMC, een grote klant van het bedrijf. Later deze week komt het bedrijf uit Veldhoven met resultaten over het eerste kwartaal. ASMI, branchegenoot van ASML, werd meegetrokken in de negatieve koers van ASML, en stond aan het einde van de handelsdag 3,2 procent lager. Hetzelfde gold voor chipbedrijf Besi, dat 0,9 procent zakte.

De AEX noteerde als slotstand 0,4 procent in het rood op 758,50 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 952,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs raakten tot 0,3 procent kwijt. De Londense FTSE-index klom met 0,1 procent.

Tussen de in het rood geƫindigde chipbedrijven stond ook ING, dat 1,9 procent verloor. Dat gebeurde ondanks een koopadvies van Baptista Research. Ook verzekeraar NN Group zakte (min 0,2 procent) na een koopadvies, door analisten van investeringsbank Berenberg.

Bij de stijgers eindigde techinvesteerder Prosus bovenaan de AEX, met een winst van 3,5 procent. Ook Philips toonde herstel (plus 2,2 procent) na een verlies op vrijdag. Op die dag gaf de Amerikaanse toezichthouder FDA aan zich zorgen te maken over het tempo van de terugroepactie van slaapapneu-apparaten met gebreken, die leiden tot mogelijke gezondheidsproblemen.

Na publicatie van de jaarcijfers steeg B&S Group bij de kleinere fondsen met 2,6 procent. De distributeur en groothandelaar stelde de publicatie eerder nog uit, nadat topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp waren opgestapt vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengeling. Maandag kondigde B&S Group aan Peter van Mierlo te willen benoemen tot nieuwe topman. Alleen producent van elektromagnetische componenten Kendrion, dat maandag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering organiseerde, eindigde met een plus van 6,3 procent boven B&S Group.

De euro leverde 0,7 procent in waarde in en was daarmee 1,0918 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent minder op 80,85 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 84,65 dollar per vat.