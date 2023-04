Flink meer Porsches verkocht in eerste kwartaal

Het Duitse luxe-automerk Porsche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkoop flink verhoogd. De wereldwijde leveringen stegen op jaarbasis met 18 procent tot 80.767 sportauto’s, aldus het bedrijf uit Stuttgart.

Volgens Porsche was sprake van groei in alle regio’s. Op de belangrijke Chinese markt ging de verkoop met 21 procent omhoog en in de Duitse thuismarkt was sprake van een plus met 19 procent.

Vooral de SUV-modellen van Porsche doen het goed. Zo steeg de verkoop van de Macan met 30 procent en die van de Cayenne klom met 23 procent. Bij de elektrische Taycan was echter een verkoopdaling met 3 procent te zien.

Porsche heeft sinds vorig jaar een aparte beursnotering in Frankfurt. Bij die beursgang werd door moederconcern Volkswagen een prijskaartje gehangen aan Porsche van ruim 75 miljard euro.