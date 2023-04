Krant: Ernst & Young schrapt 3000 banen in de Verenigde Staten

Accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) schrapt ongeveer 3000 banen in de Verenigde Staten. Dat meldt Financial Times. Het gaat volgens de zakenkrant vooral om consultancyfuncties vanwege “overcapaciteit”. Het aantal banen komt overeen met 5 procent van het totale personeelsbestand in de VS.

“Na beoordeling van de impact van de huidige economische omstandigheden, het sterke behoud van werknemers en de overcapaciteit in delen van ons bedrijf, hebben we de moeilijke zakelijke beslissing genomen om ongeveer 3000 Amerikaanse werknemers te ontslaan”, laat een woordvoerder van EY aan Financial Times weten.

EY had eerder plannen om zijn activiteiten voor boekenonderzoek te scheiden van de consultancydivisie. Dat plan, met de naam Project Everest, behelsde onder meer dat adviesactiviteiten en een groot deel van de belastingpraktijk zouden worden afgesplitst in een op zichzelf staand beursgenoteerd bedrijf. Vorige week meldde EY daar echter toch van af te zien, nadat partners het niet eens konden worden over compensatie en de middelen die nodig waren om de resterende auditpraktijk te bemannen.

De woordvoerder van EY benadrukt in de zakenkrant dat de te schrappen banen “deel uitmaken van het lopende beheer van ons bedrijf” en “geen gevolg zijn van de onlangs afgesloten strategische evaluatie, bekend als Project Everest”.

EY is in Nederland actief met veertien locaties en 5000 medewerkers, onder wie 249 partners. Dat maakt het een van de ‘grote vier’ accountants- en adviesbureaus, naast KPMG, PwC en Deloitte.