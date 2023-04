ManUnited zakt op Wall Street door mogelijk aanblijven eigenaars

De aandelen van de Engelse voetbalclub Manchester United eindigden maandag op Wall Street flink lager. Dat gebeurde na berichten dat Avram en Joel Glazer, de huidige covoorzitters en eigenaars van de club, mogelijk aan het roer blijven. Eerder leek het er nog op dat hun meerderheidsbelang zou worden overgenomen. Maar volgens een ingewijde hebben de Amerikaanse gebroeders Glazer vertrouwen in een externe investering, waardoor zij eigenaar van de club kunnen blijven.

Het aandeel zakte gedurende de dag tot 14 procent en eindigde 10,6 procent lager. De mogelijkheid van de verkoop van de Glazer-aandelen stuwde de koers in november nog met 62 procent omhoog in een week tijd. Sindsdien zijn er verschillende gegadigden geweest. Maar omdat beleggers niet zeker zijn van welke vorm de deal kan aannemen, heeft de club in de loop der maanden weer aan waarde ingeleverd.

De stemming op Wall Street bleef verder voorzichtig in afwachting van de komende cijferstroom. Beleggers wachten onder meer op kwartaalberichten van de banken Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs. Ook streamingdienst Netflix en fabrikant van elektrische auto’s Tesla komen deze week met cijfers. De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,3 procent hoger op 33.987,18 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen eveneens met 0,3 procent tot respectievelijk 4151,32 punten en 12.157,72 punten.

Beleggers op Wall Street reageerden verder op het nieuws dat slechts tien elektrische autotypes in de Verenigde Staten in aanmerking komen voor een volledig belastingvoordeel van 7500 dollar, omgerekend zo’n 6863 euro. De auto’s die aan de criteria voldoen zijn onder meer van autobouwers General Motors, Tesla en Ford, waarvan de aandelen stegen tot 1,9 procent.

Moederbedrijf van Google Alphabet stond maandag op de aandelenbeurzen in New York tussen de dalers (min 2,7 procent). Beleggers verwerkten een bericht dat het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung overweegt om Google te vervangen door Bing als voorkeurszoekmachine op zijn mobiele apparaten. Microsoft profiteerde van dat bericht, het aandeel dikte 0,9 procent aan.

De euro was 1,0929 dollar waard, tegenover 1,0918 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent minder waard op 80,96 dollar per vat. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 84,83 dollar per vat.