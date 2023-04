Onderzoek: mogelijk conflict in Azië raakt ook Nederland

Een mogelijke geopolitieke crisis in Oost-Azië kan de toelevering van grondstoffen uit China en chips uit Taiwan ernstig verstoren. En dat kan grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke stabiliteit van Nederland, waarschuwen onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

“MRI-scanners, F35-straaljagers, windturbines, elektrische auto’s en iPhones leunen allemaal op kritieke grondstoffen en halfgeleiders”, staat in het rapport. Als de levering van de grondstoffen of chips dus wordt verstoord zouden bijvoorbeeld de medische sector of het Nederlandse energiesysteem daardoor kunnen worden geraakt. Want dan zullen de genoemde producten waarschijnlijk snel uitverkocht raken en kunnen de prijzen flink oplopen, vergelijkbaar met de stijging van de energieprijzen na de Russische invasie van Oekraïne.

Voor de studie in opdracht van de Nederlandse politie hebben de onderzoekers specifiek gekeken naar twee mogelijke crisisscenario’s die in de komende jaren zouden kunnen ontstaan als gevolg van de huidige spanningen in de wereld tussen grootmachten China en de Verenigde Staten. Dan gaat het om een embargo van kritieke grondstoffen door China en een Chinese maritieme blokkade van Taiwan. “Beide scenario’s zouden ernstige gevolgen hebben”, aldus de onderzoekers.

In het rapport raadt het HCSS Nederland en de Europese Unie als geheel aan om snel “grootschalig” actie te ondernemen door de afhankelijkheid van de productie in Oost-Azië te verminderen. Dat zou de samenleving hier bestand kunnen maken tegen eventuele schokken en daarmee een grote aantasting van de maatschappelijke stabiliteit mogelijk kunnen voorkomen.