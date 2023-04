RAI Vereniging: meeste nieuwe motorfietsen verkocht sinds 2008

Het aantal verkochte motorfietsen dat in de eerste maanden van dit jaar is verkocht was sinds 2008 niet zo hoog. Dat meldt brancheorganisatie RAI Vereniging, die onder meer de populariteit van zogeheten naked bikes zag stijgen. Dat is een motormodel vaak gebruikt voor woon-werkverkeer.

In totaal werden in het eerste kwartaal van 2023 bijna 4600 nieuwe motorfietsen verkocht. Alleen in 2008 waren dat er meer, namelijk ruim 5300. Het zwaartepunt lag in maart, toen bijna 2400 nieuwe motoren werden verkocht. Die maand is volgens RAI Vereniging het moment voor motorrijders om er na de winterstop weer opuit te trekken.

Sectiemanager Motoren van de brancheorganisatie Martijn van Eikenhorst is niet verbaasd over de hoge aantallen. “Ook omdat de motor voor veel forenzen een volwaardig en toegankelijk alternatief is voor woon-werkverkeer. Zo dragen motorrijders bij aan het verlagen van de filedruk.”

Het merk waarvan in maart de meeste motorfietsen werden verkocht was Honda, met een marktaandeel van 18 procent. Ook van de Japanse merken Yamaha en Kawasaki werden relatief veel motoren verkocht, respectievelijk 403 en 324. Het populairste type was de BMW R1250 GS, goed voor 3,7 procent marktaandeel.