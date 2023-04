Creditcardbedrijf: Nederlanders geven meer uit aan vermaak

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar veel meer uitgegeven aan vermaak buitenshuis dan een jaar eerder. Ook vakanties in Nederland waren populair, stelt creditcardverstrekker ICS dat naar de betalingen keek die met creditcards werden gedaan.

Zo ging het aantal creditcardbetalingen voor attracties met haast driekwart omhoog ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat was de laatste periode waarin nog een coronalockdown van kracht was in Nederland. In fastfoodzaken betaalden we de helft vaker, in gewone restaurants was er een toename van 43 procent. Maar thuisbezorging van maaltijden, die tijdens de pandemie een enorme opmars kende, was juist minder populair.

De hoeveelheid uitgaven aan entertainment lagen ook hoger dan voor de coronapandemie. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 werd 17 procent vaker met de creditcard afgerekend. Bij Eten & Drinken, waar restaurants onder vallen, was de stijging 12 procent.

Behalve voor vermaak is er ook een voorzichtige opleving voor fysieke winkels. Van alle winkelbetalingen gebeurde 41 procent in fysieke winkels, terwijl dat een jaar eerder nog 37 procent was. Vooral boeken- en muziekwinkels en winkels die consumentenelektronica verkopen waren meer in trek dan onlinewinkels op die terreinen. Winkels die tijdens corona populair waren, zoals doe-het-zelfzaken en tuincentra werden juist minder populair.

Verder betaalden we vaker voor vakanties. Zowel in Nederland als het buitenland werden meer hotels geboekt. Ten opzichte van de periode voor corona reizen we nog wel minder. Het aantal betalingen dat ICS in de reiscategorie registreerde was een tiende lager dan in de eerste drie maanden van 2019.