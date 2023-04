DSM en ING aan kop in positieve AEX

Speciaalchemiebedrijf DSM en financieel concern ING waren dinsdag de grootste stijgers in de AEX-index, die het koersverlies van een dag eerder weer goedmaakte. DSM en zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich hebben na afloop van de aanmeldingstermijn hun fusie onvoorwaardelijk verklaard en ING lijkt te profiteren van de hoop op sterke resultaten van de Amerikaanse banken Bank of America en Goldman Sachs, die later op de dag met kwartaalcijfers komen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 763,39 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 955,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

DSM dikte 4 procent aan. Dinsdag ging de handel in het aandeel DSM-Firmenich van start op de Amsterdamse beurs. De twee bedrijven verklaarden eerder al alle goedkeuringen binnen te hebben om samen te kunnen gaan. Doordat DSM nu op papier geen Nederlandse naamloze vennootschap (nv) meer is vervalt de titel Koninklijk voor het bedrijf. ING volgde met een winst van 2,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX, met een min van 0,9 procent.

Philips zette het herstel voort en klom 1,4 procent. Het zorgtechnologieconcern maakte daarmee het verlies van vrijdag weer goed. Op die dag gaf de Amerikaanse toezichthouder FDA aan zich zorgen te maken over het tempo van de terugroepactie van slaapapneu-apparaten van Philips.

Ook ASML (plus 1,3 procent) veerde op. De chipmachinefabrikant, die woensdag met cijfers komt, zakte maandag nog 4 procent na berichten dat het bedrijf flink minder orders zou hebben ontvangen van de Taiwanese chipproducent TSMC. Bierbrouwer Heineken, die woensdag ook de boeken opent, won 0,1 procent.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,2 procent. KLM heeft de periode met coronasteun van de overheid definitief achter zich gelaten. De maatschappij heeft namelijk nieuwe afspraken met banken gemaakt en daarbij aangegeven dat het financiële vangnet dat de overheid eerder had opgetuigd niet meer nodig is.

In Londen steeg easyJet bijna 2 procent. De budgetmaatschappij, na KLM de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol, blijft profiteren van de sterke vraag naar vakantiereizen en heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verder verhoogd. Ericsson zakte bijna 7 procent in Stockholm. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur zag de kwartaalwinst fors dalen.

De euro was 1,0970 dollar waard tegen 1,0918 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 80,69 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,67 dollar per vat.