EU-parlement stemt in met verplicht verminderen CO2-uitstoot

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een reeks wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen. De maatregelen zijn vervat in het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans en verplichten de EU-landen hun netto-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te hebben gedrongen ten opzichte van 1990.

Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) “staan de klimaatdoelen voor 2030 overeind en we scherpen ze zelfs aan”. De maatregelen zullen volgens hem leiden tot 57 procent minder CO2-uitstoot. “Nog steeds onvoldoende om beneden de 1,5 graad temperatuurverhoging die in Parijs is afgesproken te blijven, maar niettemin fors meer klimaatambitie. De industrie zal echt moeten aanpoten om deze klimaatdoelen te halen.”