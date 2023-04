Geld.nl: rente op spaarrekening steeds vaker 2 procent of meer

Kleinere banken in Nederland verhogen de spaarrente steeds vaker naar 2 procent of meer, terwijl de rente bij de drie grootbanken relatief laag blijft. De financiële vergelijkingssite Geld.nl ziet dat banken als Bunq en het Franse Renault Bank hun rente regelmatig verhogen om spaarders te trekken.

Vooral de bedrijven die veel geld verdienen als broker kunnen makkelijk een hogere rente bieden volgens Geld.nl. Een broker belegt op de beurs namens particuliere investeerders. Dit doen onder meer de banken Trade Republic en Scalable Capital, die sinds een paar maanden in Nederland actief zijn. Ze begonnen met een hogere spaarrente dan grote Nederlandse banken, Scalable Capital begon met 2,3 procent en Trade Republic met 2 procent.

Grote banken als Rabobank, ING en ABN AMRO blijven volgens Geld.nl nog steeds lage spaarrentes bieden van hooguit 0,5 procent. “Rabobank gaat per 1 mei wel de rente verhogen naar 0,75 procent, maar ook dan blijft het gat met de hoogste spaarrentes groot”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij de vergelijkingssite.

“Veel mensen sparen toch wel bij deze banken. Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken”, verklaart ze. Dat grote banken lage spaarrentes aanhouden komt volgens Bulthuis ook omdat ze de afgelopen jaren langer lopende leningen en hypotheken hebben verstrekt tegen lage rentes. “Die leningen lopen nog steeds door en daar verdienen de banken dus weinig aan, waardoor er ook minder marge is om de spaarrentes te verhogen”, legt Bulthuis uit.

De spaarrentes lagen lange tijd erg laag. Dat kwam onder meer omdat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentetarieven jarenlang op een historisch laag niveau hield. In juli vorig jaar kwam de ECB voor het eerst sinds 2011 met een renteverhoging. Sindsdien hebben de beleidsmakers in Frankfurt de rente al meerdere keren opgevoerd om de hoge inflatie in de eurozone te beteugelen. Commerciële banken krijgen daardoor inmiddels zelf weer 3 procent rente voor het spaargeld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen.