Grote energiegebruikers: nieuwe CO2-regels erg ingewikkeld

De nieuwe maatregelen van het Europees Parlement om de CO2-uitstoot in de Europese Unie (EU) te laten dalen zijn “ongelofelijk ingewikkeld” en daardoor niet effectief. Dat zegt Hans Grünfeld, voorzitter van VEMW, belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers. Bovendien zullen hierdoor Europese bedrijven een concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van ondernemingen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

De maatregelen zijn vervat in het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans en verplichten de EU-landen hun netto-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te hebben gedrongen ten opzichte van 1990.

Grünfeld ziet onder andere problemen met de invoering van een zogeheten grensheffing, een CO2-heffing op producten die de EU importeert. Het gaat om producten als staal, aluminium, kunstmest en cement. “Zo’n heffing is op zich een goed idee, alleen de uitvoering is heel erg ingewikkeld. De EU moet gaan bepalen als er een ton staal uit China komt, wat de CO2-uitstoot is geweest bij de productie ervan. Dan moet je afgaan op gegevens die Chinezen aanleveren. Hoe controleer je of die gegevens juist zijn?”, vraagt de VEMW-voorzitter zich af.

Een ander probleem is volgens Grünfeld dat het nieuwe emissiesysteem geen oplossing heeft voor Europese producenten die bijvoorbeeld naar de VS of China willen exporteren. “Die betalen dus in Europa fors voor de uitstoot van CO2 en moeten op de Amerikaanse markt concurreren met bedrijven die dit niet hoeven. Bedrijven in Europa die mogelijk CO2-efficiënter produceren worden hierdoor dus benadeeld”, stelt de voorzitter.

“Er wordt nu zo’n haast gemaakt met de invoering van een grensheffing dat er te weinig ruimte is om goede oplossingen te vinden voor de problemen die spelen”, besluit Grünfeld.